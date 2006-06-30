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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
14 лет назад
Качественная работа. Все сделано так как надо, даже больше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Только положительные отзывы о заказчике. Очень продуманное и четко составленное тз, конструктивные замечания. Было приятно работать над проектом. +Своевременная оплата. Рекомендую!
$8
10 баллов
17 лет назад
Благодарю за оперативное написание статьи!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с этим человеком. Четко поставленная задача, оплата в срок, сразу после выполнения (работал без предоплаты!)
Веб-программирование
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга