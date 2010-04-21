Несложная flash анимация+вставка его в drupal(+)

Требуется сделать splash для сайта на друпале.

подробности:

чёрный экран, вспышка (рождение звезды), "рождается" логотип.

При клике на лого, логотип отъезжает в правый верхний угол и вращается в разнонаправленно ( внутренняя часть - вправо, внешняя - влево). Движущийся логотип присутствует всё время на сайте.

+сделать музыку на сайте, которую может отключить посетитель сайта.

сайт на друпале уже есть, музыка есть.