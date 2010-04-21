Несложная flash анимация+вставка его в drupal(+)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки150 просмотров

Требуется сделать splash для сайта на друпале.

подробности:

чёрный экран, вспышка (рождение звезды), "рождается" логотип.

При клике на лого, логотип отъезжает в правый верхний угол и вращается в разнонаправленно ( внутренняя часть - вправо, внешняя - влево). Движущийся логотип присутствует всё время на сайте.

+сделать музыку на сайте, которую может отключить посетитель сайта.

сайт на друпале уже есть, музыка есть.

Drupal
15 лет назад
ngnru
51 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Koala
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
4 дня
Качественная работа. Все сделано так как надо, даже больше. Рекомендую!
Только положительные отзывы о заказчике. Очень продуманное и четко составленное тз, конструктивные замечания. Было приятно работать над проектом. +Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Koala
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад