Корректировать тему Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок172 просмотра

Переделаль тему сайта gazelin.ru

Внешее исполнение остается таким же

Просто сделан по пионерски коряво, а надо сделать нормальную тему

WordPress
15 лет назад
rva
64 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров