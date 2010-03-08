Сделать аналог myplans dot ru - база проектов коттеджей. Спроектировать и создать БД с админкой (добавление/редактирование проектов, экспорт/импорт), + форма заказа. Раздел интегрировать в существующий сайт.
Корректировать тему Wordpress
Переделаль тему сайта gazelin.ru
Внешее исполнение остается таким же
Просто сделан по пионерски коряво, а надо сделать нормальную тему
Заявки фрилансеров
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