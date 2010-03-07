Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по ...
Приложение для Вконтакте
Здравствуйте.
Необходимо написать приложение для Вконтакте, которое представляет собой интернет магазин готовых работ-дипломов, курсовых, рефератов и т.д.
На странице - перечень готовых работ, упорядоченных по типу (курсовая, реферат и т.д.) и по дисциплинам.
Под каждой позицией д.б. кнопка ЗАКАЗАТЬ, по которой появляется форма для заполнения адресных данных (куда и кому отправлять заказ). Ниже - кнопка ОТПРАВИТЬ. После отправки - пользователю выдаётся текстовое сообщение. Содержание формы отправляется по мейлу администратору магазина.
Заявки фрилансеров
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