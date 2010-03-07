Приложение для Вконтакте

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Закрыт5 заявок115 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать приложение для Вконтакте, которое представляет собой интернет магазин готовых работ-дипломов, курсовых, рефератов и т.д.

На странице - перечень готовых работ, упорядоченных по типу (курсовая, реферат и т.д.) и по дисциплинам.

Под каждой позицией д.б. кнопка ЗАКАЗАТЬ, по которой появляется форма для заполнения адресных данных (куда и кому отправлять заказ). Ниже - кнопка ОТПРАВИТЬ. После отправки - пользователю выдаётся текстовое сообщение. Содержание формы отправляется по мейлу администратору магазина.

15 лет назад
olegandr5
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

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