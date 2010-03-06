Авто загрузка картинок для DLE 8.0

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Требуется создать мод для DLE 8.0.

Что он должен уметь:

1.При добавлении новости на сайт, если картинка не залита на сайт то она автоматом заливается.

2. Картинка должна уменьшаться по настройкам сайта.

3.На картинку должен накладываться водяной знак.

DLE
15 лет назад
borsan
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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