Компонент форума Битрикс

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Закрыт1 заявка82 просмотра

Требуется в компоненте форума для Битрикс убрать отображение в темах и сообщениях IP адреса посетителя, через настройки не работает, надо из кода вообще убрать показ IP посетителя. Срочно! Цены и строки ICQ 280525187

15 лет назад
alexwebinfo
Александр 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$17
1 день

Заявки фрилансеров

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад