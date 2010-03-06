Макет покажу кандидатам в личку. Пишите диапазон цен. Сроки сжаты.
Настройка скрипта на php и частично curl
Скрипт создания аккаунтов на blogger.com
Сейчас он не работает
Как должен рабоать?
Регистрировать аакаунты, вводить ящик в настройках блоггера , чтобы потом заливать контент через него контент
постить RSS из лент новостей
и поддерживать антигейт сервис
icq для "да, я сделаю всё в срок и как надо" – 612833415
Срок – 1 день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно создать автосерфинг или использовать готовый скрипт. На сайте должны быть: задания, серфинг, автосерфинг, оплата за клики по ссылкам и баннерам. ICQ 593390896Закрыт15 лет назад
Хеллоу. Есть проблема - плагин Paginated Comments для WordPress отчаянно не хочет работать с системой Sape. Проблема была описана на форуме - http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=6533 - но ответ так и не был найден. ...Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо настроить эти моды для Apache под определенную задачу. Подробности в icq или на email.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Привет, ребята! У меня с WebAsyst проблема! Error connect to mysql. Хостинг Jino (перетаскивал с архива на этот хостинг). Все данные верно ввёл, /temp/scdb/.settings.КЛЮЧ_БАЗЫ_ДАННЫХ удалил. ...Закрыт15 лет назад
Есть статическая галлерея с лайтбоксами. Требуется сделать для нее админку чтобы менять фотографии и описания. Желательно готовое решение. Платформа windows server/asp/mssql (если нужно)Завершен15 лет назад
- $250
Требуется натяжка 5 шаблонов на Даннео. Оплата: 600р за шаблон. Для связи: 3семь77один7семьЗакрыт15 лет назад
PSD в архиве - логотип(медальон) Нужно сделать на медальоне эффект типа этого (можно максимально приближенный) http://templates.allday.ru/flash-templates-type/25393.html Если есть дополнительные предложения-принимается. Подложка должна быть прозрачной, объясняю почему: подложка будет -кожа ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Привет. Мне делают шаблон http://s59.radikal.ru/i165/1003/af/95170331b8f2.png сайта Когда будет закончен(сегодня или завтра) надо будет установить движок сайта и натянуть на него этот шаблон. + прописать dns к сайту.Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, основанный на CMS. Нужен полный анализ: на какой именно CMS основан, оптимальные требования к серверу при определенной нагрузке (скажу выбранному исполнителю), какой лучше граббер использовать для контента и примерная ...Завершен15 лет назад