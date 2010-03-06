Настройка скрипта на php и частично curl

Скрипт создания аккаунтов на blogger.com

Сейчас он не работает

Как должен рабоать?

Регистрировать аакаунты, вводить ящик в настройках блоггера , чтобы потом заливать контент через него контент

постить RSS из лент новостей

и поддерживать антигейт сервис

icq для "да, я сделаю всё в срок и как надо" – 612833415

Срок – 1 день