Настройка скрипта на php и частично curl

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Скрипт создания аккаунтов на blogger.com

Сейчас он не работает

Как должен рабоать?

Регистрировать аакаунты, вводить ящик в настройках блоггера , чтобы потом заливать контент через него контент

постить RSS из лент новостей

и поддерживать антигейт сервис

icq для "да, я сделаю всё в срок и как надо" – 612833415

Срок – 1 день

PHP
15 лет назад
resord
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров