Проблема с плагином WordPress

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Завершен2 заявки145 просмотров

Хеллоу.

Есть проблема - плагин Paginated Comments для WordPress отчаянно не хочет работать с системой Sape.

Проблема была описана на форуме - http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=6533 - но ответ так и не был найден.

Буду рад если у кого-то есть решение проблемы.

WordPress
15 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Спасибо за быструю помощь. Рад сотрудничеству.
Справились совместными усилиями.

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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