Проблема с плагином WordPress

Хеллоу.

Есть проблема - плагин Paginated Comments для WordPress отчаянно не хочет работать с системой Sape.

Проблема была описана на форуме - http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=6533 - но ответ так и не был найден.

Буду рад если у кого-то есть решение проблемы.