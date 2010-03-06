Натянуть 5 шаблонов на CMS: Danneo, верстка готова

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Требуется натяжка 5 шаблонов на Даннео.

Оплата: 600р за шаблон.

Для связи: 3семь77один7семь

15 лет назад
invent22
Alexandr 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продающее приложение для Вконтакте

    Требуется написать приложение для Вконтакте, которое представляет собой интернет магазин одного товара. На странице - фото и текст с описанием товара, кнопка ЗАКАЗАТЬ, по которой появляется форма для заполнения адресных данных (куда и кому отправлять ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт

    Есть программа в компьютере - интерент магазин(iTunes). нам надо сделать чтоб скрипт выбирал из списка по очереди и вбивал логин и пас туда и скачивал оттуда определенное приложение. а потом удалял его из своего ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект на Drupal

    $1000

    В команду требуется специалист по работе с CMS Drupal для совместной реализации сложного масштабного проекта. Глубокие познания Друпала и богатый опыт общения с этой системой – обязательны. Прошу сразу в предложении (можно в личку) указывать ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нтернет-магазин на CMS Substruct

    Нужен специалист по CMS Substruct для реализации проекта интернет-магазина. Проект уже начат и не доведен до завершения, нужно завершить, с последующей его поддержкой... Прикрепляйте, пожалуйста, портфолио. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение для Вконтакте

    Требуется написать несложное приложение для Вконтакте. Смысл приложения - отправка сообщений друзьям с текстом и картинкой в виде анимированного стикера, содержащего текст и мини картинку (талисман). Текст - произвольный, пишет тот, кто отправляет. Талисман ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт скачивания файлов с файлообменников

    $250

    Требуется написать скрипт, который потом не составит труда внедрить в существующий проект (доступ к нему строго ограничен). Небольшой Бриф описания (техническое задание необходимо составить и написать и согласовать в начале работы) ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение для ВКонтакте.ру

    Нужно сделать простенькое приложение для пользователей ВКонтакте.ру,приложение должно быть в виде лото,игра на голоса. =================================== Желательно что бы была ася и портфолио

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Клон сайта

    $300

    Требуется программист для написания копии скрипта сайта qpays.com Это простой скрипт платежной системы с простым функционалом: - создание двух видов аккаунтов - возможность перевода средств между аккаунтами - протекция сделки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад