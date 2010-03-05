Есть программа в компьютере - интерент магазин(iTunes). нам надо сделать чтоб скрипт выбирал из списка по очереди и вбивал логин и пас туда и скачивал оттуда определенное приложение. а потом удалял его из своего менежера. и так на 800 разных аккаунтов.

Так же было бы хорошо получить около 2600 емайлов и столько же аккаунтов зарегистрировать в том же iTunes.

http://www.apple.com/downloads/

там есть в опеределенном разделе определенная игра

точнее приложение

надо ввести логин и пароль чтоб ее скачать в память этой программа и чтоб через нее загрузить в телефон

будет 10 тыс логинов и паролей

надо чтоб она автоматически вводила логин и пас и скачивала потом выходила с логина акка и вбивала другой и опять скачивала

сколько будет стоить?

осатвляйте контакты для связи и цену