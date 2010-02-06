Нужно подтянуть сайт на джумле. Многое сделанно. Осталось относительно немного. вот список что сделать:

Надо:

1) сделать новости ка как на макете

2)Сделать галерею(она уже есть, подправить отображение)

3) Сделать карту, чтоб при наведении менялся цвет и выводился текст.

4) Сделать 2 шапки( тоесть получается 2й шаблон надо использовать)

срок до завтра ну и завтра. Работа самостоятельная, я только отвечаю на вопросы ибо не смыслю в джумле.

вот сайт на моем пока хосте для изменений djnixon.ru/ua2/