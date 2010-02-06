Нужен адекватный чел. для создания приложений для соц. сетей вконтакте и мой мир. тоесть сначала сделать для контакта а потмо его переделать под мой мир. оплата по факту. Приложения будут не ...
Подтянуть сайт на джумле
Нужно подтянуть сайт на джумле. Многое сделанно. Осталось относительно немного. вот список что сделать:
Надо:
1) сделать новости ка как на макете
2)Сделать галерею(она уже есть, подправить отображение)
3) Сделать карту, чтоб при наведении менялся цвет и выводился текст.
4) Сделать 2 шапки( тоесть получается 2й шаблон надо использовать)
срок до завтра ну и завтра. Работа самостоятельная, я только отвечаю на вопросы ибо не смыслю в джумле.
вот сайт на моем пока хосте для изменений djnixon.ru/ua2/
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