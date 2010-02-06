Изменить стандартный плеер в Wordpress

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Программист в WP который знает хорошо движок!

Нужно исправить скрипт стандартного видео поставить другое стиль сам проигрыватель берем отсюда http://uppod.ru

или внешний вид скрипта вот такой http://www.infox.ru/authority/foreign/2010/02/06/y...

http://uppod.ru/player/skins/ скин под номером 140...самый первый сверху... и вставить на сайт тоесть стиль другой.

WordPress
15 лет назад
Lovecore
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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