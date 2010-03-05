Создание игр для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Создание игр для сайта. Суть - пользователи играют друг с другом. Для начала надо две игры: морской бой и крестики-нолики. Если есть еще предложения - буду рад выслушать. Более подробное ТЗ в личной переписке

15 лет назад
gosteff
52 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров