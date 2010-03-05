Модуль авторизации Redmine 0.9.* + IPB3 (Ruby+PHP)

Дано:

1) IPB3

2) Redmine 0.9.* (http://www.redmine.org/)

Нужно:

Разработать модуль авторизации для Redmine*, т.е. пользователь введя логин/пароль аккаунта на форуме должен авторизоваться в Redmine (если они правильные естественно). Подхват сессии тоже желателен - если пользователь уже авторизован на форуме, он должен автоматически авторизоваться в Redmine.

ЗАПРЕЩЕНО использовать для проверки авторизован пользователь или нет cookies - все только через вызов API IPB3 (напишите как должно работать, что возвращать - реализую*).

Особенности (или что важно):

1) Код будет выложен под GPL v3

2) Форматирование кода - строго как в Redmine (на забываем, что это будет ваша реклама)

3) Код должен быть написан максимально независимо от кода Redmine + предусматривать возможность наращивания функционала (планируется как минимум еще одна версия)

4) Реализация в виде модуля

5) Работаем через Redmine** (сразу предупреждаю - проект будет открытым - думайте что пишите в комментариях к задачам)

* Все что касается IPB3 я реализовываю сам

** Это предпочтительный вариант, если что-то не устраивает можно обсудить.

От вас хочу увидеть срок и цену реализации. Если что-то непонятно - спрашивайте.

Оплата СБС, другие варианты - без предоплаты. Просьба не писать в ЛС, ICQ или на почту.