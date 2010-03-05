Здравствуйте. Задачи: Расширить функционал казино, сделать разделение игровых залов "Классический и VIP" где будут начисляться бонусы разного уровня. Все более подробно при конкретном общении. Сразу указывайте конкретную стоимость и примерные сроки.
Модуль авторизации Redmine 0.9.* + IPB3 (Ruby+PHP)
Дано:
1) IPB3
2) Redmine 0.9.* (http://www.redmine.org/)
Нужно:
Разработать модуль авторизации для Redmine*, т.е. пользователь введя логин/пароль аккаунта на форуме должен авторизоваться в Redmine (если они правильные естественно). Подхват сессии тоже желателен - если пользователь уже авторизован на форуме, он должен автоматически авторизоваться в Redmine.
ЗАПРЕЩЕНО использовать для проверки авторизован пользователь или нет cookies - все только через вызов API IPB3 (напишите как должно работать, что возвращать - реализую*).
Особенности (или что важно):
1) Код будет выложен под GPL v3
2) Форматирование кода - строго как в Redmine (на забываем, что это будет ваша реклама)
3) Код должен быть написан максимально независимо от кода Redmine + предусматривать возможность наращивания функционала (планируется как минимум еще одна версия)
4) Реализация в виде модуля
5) Работаем через Redmine** (сразу предупреждаю - проект будет открытым - думайте что пишите в комментариях к задачам)
* Все что касается IPB3 я реализовываю сам
** Это предпочтительный вариант, если что-то не устраивает можно обсудить.
От вас хочу увидеть срок и цену реализации. Если что-то непонятно - спрашивайте.
Оплата СБС, другие варианты - без предоплаты. Просьба не писать в ЛС, ICQ или на почту.
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