Здравствуйте. Задачи: Расширить функционал казино, сделать разделение игровых залов "Классический и VIP" где будут начисляться бонусы разного уровня. Все более подробно при конкретном общении. Сразу указывайте конкретную стоимость и примерные сроки.
Переводчик контента
Нужен php скрипт, который будет переводить большие тексты через translate.google.com. Php класс и пример его использования.
Возможности - вставляем в текстериу текст + выбираем исходный язык и желаемый, ставим задержку запросов и нажимаем ок. Если гугл выдает капчу нас об этом предупреждает.
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