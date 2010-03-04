Игра, использующая p2p (flash player 10)

Я ищу флеш-программиста для написания несложной игры, использующей p2p. (Дизайн есть).

Что будет использоваться:

— чат между несколькими людьми (>2),

— возможности рисования (самые простые),

— работа с БД (брать значения с сервера и сохранять их).

Просьба писать тем, кто работал с сетевыми компонентами, а также с новыми возможностями flash player 10, такими как p2p. Напишите, пожалуйста, про свой опыт.

Укажите примерную стоимость вашей работы, а также примерный срок написания компонентов рисования (самых элементарных) и чата.