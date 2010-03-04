Требуется настроить : Юзер кликает купить и ему предлагается либо зарегистрироваться либо ввести данные. Сайт на Джумле + вертуемарт.
Игра, использующая p2p (flash player 10)
Я ищу флеш-программиста для написания несложной игры, использующей p2p. (Дизайн есть).
Что будет использоваться:
— чат между несколькими людьми (>2),
— возможности рисования (самые простые),
— работа с БД (брать значения с сервера и сохранять их).
Просьба писать тем, кто работал с сетевыми компонентами, а также с новыми возможностями flash player 10, такими как p2p. Напишите, пожалуйста, про свой опыт.
Укажите примерную стоимость вашей работы, а также примерный срок написания компонентов рисования (самых элементарных) и чата.
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