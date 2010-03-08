Скрипт импорта .xls в БД CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок227 просмотров

Diafan.CMS - _cms.diafan.ru

Нужен скрипт (или интегрированный в cms модуль _cms.diafan.ru/dokument/full/) для импорта файла(ов) в формате .xls в CMS (в модуль магазина).

Возможность импорта в указанные категории (подкатегории) магазина.

Пример импортируемого файла во вложении.

Оттуда нужно только:

артикул - импортируется в cms как доп. характеристика товара (тип строка). Так же добавляется в описание единицы товара.

наименование (оно же идет как описание товара).

цена.

Сроки сжаты, один - два дня.

15 лет назад
Za-k
Иван 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$75
3 дня
Сделано то что нужно, в короткие сроки. Сотрудничеством доволен!
Сотрудничеством доволен. Четко поставленная задача, более чем своевременная оплата.

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Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
15 лет назад