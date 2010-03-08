Есть практически готовый шаблон Joomla. довольно простой - флешка в шапке и две колонки: левая меню, правая контент. что не сделано: не прописано в шаблоне вывод меню и контента. ...
Скрипт импорта .xls в БД CMS
Diafan.CMS - _cms.diafan.ru
Нужен скрипт (или интегрированный в cms модуль _cms.diafan.ru/dokument/full/) для импорта файла(ов) в формате .xls в CMS (в модуль магазина).
Возможность импорта в указанные категории (подкатегории) магазина.
Пример импортируемого файла во вложении.
Оттуда нужно только:
артикул - импортируется в cms как доп. характеристика товара (тип строка). Так же добавляется в описание единицы товара.
наименование (оно же идет как описание товара).
цена.
Сроки сжаты, один - два дня.
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