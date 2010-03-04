Надо написать рассылку на PHP. Много перепробовал разных скриптов, ничего не нашел подходящего. По этому решил написать с нуля. Требования к рассылке: 1. Рассылка php + mysql 2. Основная задача, это чтобы не ...
Доработки сайта на битрикс
Требуются небольшие доработки сайта на битрикс, исправление ошибок.
Желательно не только знание битрикс, но и 1С УТ для решения смежных вопросов.
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