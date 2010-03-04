Доработки сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок116 просмотров

Требуются небольшие доработки сайта на битрикс, исправление ошибок.

Желательно не только знание битрикс, но и 1С УТ для решения смежных вопросов.

15 лет назад
elsifer
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад