Консультация по Drupal

Необходимо установить на страницу этот загрузчик. http://demo.swfupload.org/v220/formsdemo/index.php И по минимуму его настроить.+ привязать скрипт отправки этой формы на почту.(файл загружается в папку,скрипт ему уже дает ид номер.А на почту отправляется этот ид номер название файла ...