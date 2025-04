Ошибка индексации сайта в Magic Search или sphid

Не индексирует сайты на локальном хостинге, на моем сервер все впорядке (вертиго, денвер).

Явно дело в локальном сервере, вот часть ошибки:

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 100, 3),(1527, , 50, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, ' at line 1You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 30, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 100, 3),(1527, ' at line 1

если что то надо, говорите залью (скрины и т.д)

кто поможет $