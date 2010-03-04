Нужен скрипт: Вводим список урлов, скрипт заходит по каждому урлу собирает указанные параметры и значения, добавляет готовые значения и подставляет это все в нужный урл, заходит на него и забирает нужную инфу. ...
Ошибка индексации сайта в Magic Search или sphid
Не индексирует сайты на локальном хостинге, на моем сервер все впорядке (вертиго, денвер).
Явно дело в локальном сервере, вот часть ошибки:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 100, 3),(1527, , 50, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, ' at line 1You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 30, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 10, 3),(1527, , 100, 3),(1527, ' at line 1
если что то надо, говорите залью (скрины и т.д)
кто поможет $
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