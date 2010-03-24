Сделать парсер каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок217 просмотров

Нужен парсер каталога товаров.

Парсер должен, сканировать все подразделы каталога, начиная с заданного URL, и сохранять их в виде SCV файлов.

Одна категория - это один CSV, где строка - это отдельный товар, в каждой колонке содержится свойство товара (описание, цена, название и.т.д). CSV файлы должны сохранятся на жестком диске (или ФТПшнике сервера) и быть разложены по директориям, структура которых соответствует структуре разделов сканируемого каталога.

Более подробную информацию готов обсуждать в приватной беседе.

15 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$150
7 дней
Отлично сделано! Проект выполнен в точном соответствии с поставленной задачей. Все пожелания были учтены. Недостатки - устранены без промедления. Евгений - отличный профессионал. Рад был сотрудничать.
Сотрудничеством доволен. Алексей - грамотный, вежливый, порядочный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
15 лет назад