Написать скрипт для расчета следующей формы: http://seoin.ru/calculation.html ТЗ в файле. Смотреть приложение к проекту
Сделать парсер каталога
Нужен парсер каталога товаров.
Парсер должен, сканировать все подразделы каталога, начиная с заданного URL, и сохранять их в виде SCV файлов.
Одна категория - это один CSV, где строка - это отдельный товар, в каждой колонке содержится свойство товара (описание, цена, название и.т.д). CSV файлы должны сохранятся на жестком диске (или ФТПшнике сервера) и быть разложены по директориям, структура которых соответствует структуре разделов сканируемого каталога.
Более подробную информацию готов обсуждать в приватной беседе.
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