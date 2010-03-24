Сделать парсер каталога

Нужен парсер каталога товаров.

Парсер должен, сканировать все подразделы каталога, начиная с заданного URL, и сохранять их в виде SCV файлов.

Одна категория - это один CSV, где строка - это отдельный товар, в каждой колонке содержится свойство товара (описание, цена, название и.т.д). CSV файлы должны сохранятся на жестком диске (или ФТПшнике сервера) и быть разложены по директориям, структура которых соответствует структуре разделов сканируемого каталога.

Более подробную информацию готов обсуждать в приватной беседе.