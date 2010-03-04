Юзабилити кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Нужно доработать учитывая юзабилити кабинет для администрирование отеля (занесение фото, описание, текст) сайт http://holiday-crimea.com.ua/

Кабинет уже есть на сайте

Прошу указывать примеры работ и стоимость

15 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров