Есть несколько проектов на Ruby on Rails, необходимо заняться их доработкой, а также есть несколько новых проектов. Оплата почасовая. В предложении пишите свой опыт и желаемый рейт (стоимость 1 часа работы)
Написание надстройки MS Excel для проверки тегов
Необходимо написать надстройку к MS Excel 2007:
1) для проверки соответствия тегов типа ^FF0055, @F@A, /r, /s, а также пользовательских тегов, в двух различных столбцах, с выводом результатов в третий столбец и выделением отличий непосредственно в тексте,
2) для проверки длины строки в ячейках одного стоблца (максимальные значения указываются в соответствующих ячейках другого столбца или задаваются пользователем).
Условия работы надстройки: работа с очень большими файлами (свыше 2^16 ячеек); теги находятся в тексте и не разделяются пробелами.
Предлагайте стоимость работ и сроки.
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