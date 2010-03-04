Написание надстройки MS Excel для проверки тегов

Необходимо написать надстройку к MS Excel 2007:

1) для проверки соответствия тегов типа ^FF0055, @F@A, /r, /s, а также пользовательских тегов, в двух различных столбцах, с выводом результатов в третий столбец и выделением отличий непосредственно в тексте,

2) для проверки длины строки в ячейках одного стоблца (максимальные значения указываются в соответствующих ячейках другого столбца или задаваются пользователем).

Условия работы надстройки: работа с очень большими файлами (свыше 2^16 ячеек); теги находятся в тексте и не разделяются пробелами.

Предлагайте стоимость работ и сроки.