Написание надстройки MS Excel для проверки тегов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Необходимо написать надстройку к MS Excel 2007:

1) для проверки соответствия тегов типа ^FF0055, @F@A, /r, /s, а также пользовательских тегов, в двух различных столбцах, с выводом результатов в третий столбец и выделением отличий непосредственно в тексте,

2) для проверки длины строки в ячейках одного стоблца (максимальные значения указываются в соответствующих ячейках другого столбца или задаваются пользователем).

Условия работы надстройки: работа с очень большими файлами (свыше 2^16 ячеек); теги находятся в тексте и не разделяются пробелами.

Предлагайте стоимость работ и сроки.

15 лет назад
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Ариф Гаджиев 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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