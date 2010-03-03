Нужен скрипт учета продаж товара.

Собственно нужен скрипт учета продаж

PHP+Mysql

нужно иметь страничку, при заходе на которую я мог бы видеть данные в таком виде как в приложенном файле, причем нужно иметь возможность авторизации пользователей с разграничением их прав на на администраторов и продавцов. администраторы могут добавлять продавцов и товары, устанавливая для них цены закупки и цену продажи. Продавцы только указывать для каждого товара количество проданных единиц за день.

в приложении все предельно просто и понятно.