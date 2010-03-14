Нужно написать скрипт каталога картинок, разбитых по категориям Должен быть удобный, веб20 интерфейс Кратко о проекте. В админке – ...
Внести изменения ceo по инструкции в cms (danneo)
Нужен человек, работавший с cms danneo. Необходимо по плану прописать метатеги и добавить тексты.
Оплата рубли, далее на выбор.
Выбранный исполнитель
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