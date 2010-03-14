Внести изменения ceo по инструкции в cms (danneo)

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Завершен3 заявки155 просмотров

Нужен человек, работавший с cms danneo. Необходимо по плану прописать метатеги и добавить тексты.

Оплата рубли, далее на выбор.

15 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Дмитрия, как порядочного и знающего исполнителя, все время на связи. Четкое понимание ТЗ. Работа вsgjkytyf в срок. Спасибо.
Спасибо Владимиру (bmwkarlson) за работу, выполнил получил обещанную оплату, все прошло хорошо, работа была выполнена в срок. Владимир (bmwkarlson) очень оказался порядочным и вежливым Заказчиком, Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад