Доработать существующий движок сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок261 просмотр

Приветствую!

Необходимо доработать существующий (самописный) движок для сайта.

Нужно сделать раздел новостей с комментариями и прикрутить комментарии к существующим постам.

Также сделать управление всем этим через админку (удаление, редактирование, и т.п.)

Для раздела новостей необходим визуальный редактор и upload файлов на сервер.

Жду ответственных людей!

15 лет назад
Shvabracadabra
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

-Phobos-
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$200
3 дня
Очень понравилось работать с Евгением. Приятное общение и четкое понимание нужной задачи. Свою работу выполнил быстро, уложившись в 2 раза более короткий срок от оговариваемого (все было сделано за сутки). Качество исполнения - на высоком уровне.
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

-Phobos-
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад