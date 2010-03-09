Доработать существующий движок сайта

Приветствую!

Необходимо доработать существующий (самописный) движок для сайта.

Нужно сделать раздел новостей с комментариями и прикрутить комментарии к существующим постам.

Также сделать управление всем этим через админку (удаление, редактирование, и т.п.)

Для раздела новостей необходим визуальный редактор и upload файлов на сервер.

Жду ответственных людей!