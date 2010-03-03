Ищем профессионального флешера для постоянной удаленной работы над разработкой приложений. Опыт работы обязателен, примеры работ для соц.сетей в студию.
Сверстать сайт (CSS, Javascript, Ajax)
Требуется верстка и программирование сайта на стороне клиента.
Основной вид: http://obmenniki.com/ph/table.jpg
В таблице могут быть сотни строк, так что нужно подгружать ее средствами ajax в компактном виде (csv, например) и рисовать в браузере. Изменение галочек 'Customize Output' и соответственно столбцов страницы - без перезагрузки (только посылать серверу изменившиеся опции). Сортировку также нужно попробовать без перезагрузки. Основной упор - быстродействие.
Подробнее по первой странице:
1. При перемещении по заголовку таблицы (курсор - ладошка) должен перемещаться зеленый кружок - как в ячейке "Sorted", при нажатии - сортировка по этому столбцу. При наведении на ячейку "Sorted" меняется треугольник (вверх-вниз, направление сортировки).
2. В описании программы при нажатии "плюсика" открывается (загружается) доп.описание (как в строке 2).
В этом описании:
- "Add to Favorite" - при нажатии отправляется сигнал серверу, чтобы запомнил ID программы для этой куки, добавляется звездочка в имени программы, название меняется на "Remove from Favorites"
- "Vote" - появляется окошко (остальной сайт можно слегка затемнить) http://obmenniki.com/ph/vote.jpg. Окно взаимодействует с сервером, по окончании или при необходимости закрывается.
- "Report SCAM" - подобное окно.
5. Значок "Sticky" выводится поверх иконки программы. Эти программы всегда на первых местах вне зависимости от сортировки. Фон ячеек - зеленый.
4. "Show Favorites" - выводятся только избранные, "Advanced" - доп.меню, показано здесь: http://obmenniki.com/ph/vote.jpg
5. Загрузка рекламы должна происходить после основных компонентов и отрисовки таблицы.
6. Для удобства просмотра нижний дублирующий заголовок можно разместить внизу страницы (постоянно, float, независимо от полосы прокрутки)
Также нужно сверстать пару форм:
http://obmenniki.com/ph/form-add.jpg
http://obmenniki.com/ph/form-adv.jpg
Все формы должны быть грамотными, с вычислениями и проверками на стороне клиента "на лету", невозможностью ввода букв в цифровые поля и т.п. Все переменные (цены на баннер, например) должны подгружаться динамически (чтобы файлы .js оставались неизменными).
Естественно мультиплатформенность. Требования к кандидатам:
Прекрасное знание javascript, css, методов оптимизации программ, большой опыт работы.
Дополнительно рассмотрим предложение о создании сайта "под ключ" вместе с серверной частью и админ-панелью (PHP, MySQL, cookies на phpsessid, знание серверной безопасности, защита от SQL-injection и т.д.)
Указывайте цену, сроки, ссылки на работы, Ваши мысли по поводу проекта. Спасибо.
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