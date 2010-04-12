Доработка движка партнерки. Для horal.

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка191 просмотр

Есть ТЗ по доработке партнерской программы, необходимо выполнять четко.

15 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$1600
20 дней
Все сделали аккуратненько, но хотелось бы быстрее. Спасибо. Я доволен.
Нормальный заказчик Хотелось бы более четкой постановки задачи

Заявки фрилансеров

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад