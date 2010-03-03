Для существующего магазина на базе Joomla + Virtuemart и связанного с ним проекта требуется поправить процедуры регистрации, оформления товаров + сделать кросс-сайтовую авторизацию. Подробнее смотреть в ТЗ. Программиста по связанному проекту ...
Доработать сайт на Joomla + Virtuemart
Добрый день, необходимо поправить сайт на cms joomla с установленным магазином Virtuemart. Полный список поправок в приложении, на всё про всё 50 y.e. сроки и цены пишите в приват или на стену.
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