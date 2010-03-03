Необходимо написать программу, работающую под операционной системой Windows, которая будет анализировать и сводить несколько XLS файлов в один (номенклатурная позиция, количество, цена). Структура сводимых XLS-файлов разная, т.е. также необходим файл соответствия. Тематика автомобильные шины и ...
Требуется доработать скрипт
Требования: программист с знанием php и mysql для завершения проекта доступного по адресу mlm.websonde.com
Условия работы: работа разовая с оплатой по факту или поэтапно
Обязанности: Есть незаконченный проект mlm скрипта. Его требуется закончить.
Сроки: 1 неделя
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