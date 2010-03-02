Создание сайта на joomla 1.5. Дизайн готов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок197 просмотров

Необходимо срочно создать сайт на joomla

Есть в наличии готовый дизайн, который надо на эту самую joomlu натянуть

Доработать пару модулей, добавить каталог.

Цена вопроса 60-100 у.е. сроки сутки в зависимости от результата

Жду предложения на адрес [email protected] или аська 214 742 588

Joomla
15 лет назад
designalexstudio
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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