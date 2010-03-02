Необходимо срочно внести некоторые доработки в существующий сайт на Drupal. Сайт http://cybersport.kz:81/1index.php 1. В слайдшоу необходимо заменить клик мышкой на наведение указателя на прямоугольник для переключения слайда. Добавить возможность ...
Создание сайта на joomla 1.5. Дизайн готов
Необходимо срочно создать сайт на joomla
Есть в наличии готовый дизайн, который надо на эту самую joomlu натянуть
Доработать пару модулей, добавить каталог.
Цена вопроса 60-100 у.е. сроки сутки в зависимости от результата
Жду предложения на адрес [email protected] или аська 214 742 588
Заявки фрилансеров
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