Сделать таргетирование по РФ для openX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо на установленный openX сделать таргетирование по городам РФ.

установить базу, привязать к openX, сделать регулярное обновление базы - раз в 7-10 дней.

15 лет назад
Matrix-man
Гость 
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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