Доработка формы обратной связи на Amiro CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки168 просмотров

Стандартная форма предполагает заполнение текстовых полей. Необходимо добавить возможность загрузки файлов с ограничением по-размеру.

Документация по особенностям системы здесь http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki/

15 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

freelancerphp
Юра 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Исполнитель работу не выполнил. На письма в личку и на почту не реагирует. Время потрачено зря.

Заявки фрилансеров

freelancerphp
Юра 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад