ЧПУ кириллицей в доске объявлений JBoard на php

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок90 просмотров

Есть скрипт JBoard, нужно сделать ЧПУ всем внутренним ссылкам кириллицей,

ссылки доски "/c51.html"

нужно сделать "/монитор-жк-продам-51.html"

если проблемы с .htsccess то есть готовые решения, главное php.

icq 407534416

HTMLPHP
15 лет назад
w224
Влад 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка WebAsyst Shop-Script – вывод 2-х цен.

    Интересует вывод второй цены в WebAsyst Shop-Script: 1. Надо добавить поле ввода второй цены в админ-панеле. 2. Надо чтобы это поле было столбцом в CSV файле экпортируемым из админки для редактирования. 3. ...

    Webasyst
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подключить к VirtueMart мерч оплаты эл. деньгами

    Есть магазин. Нужно приделать к нему мерч, что бы была возможность оплаты электронными-валютами как сразу после оформления заказа, так и после подтверждения заказа у менеджеров - с выставление счета в тех же электронных-валютах, т.е. менеджер ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт на Wordpress.

    Приветствую! Требуется специалист по Wordpress способный быстро и качественно поднять CMS на основе готового дизайна. Пример сайта, который необходимо собрать: http://www.elegantthemes.com/preview/Lumin/ Дизайн будет предоставлен, примеры дизайна: http://www.elegantthemes.com/ ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Запрограммировать flash карту метро

    $50

    Для карты метро Петербурга сделать возможность отмечать станции (множественно) как на http://www.mian.ru/Swfs/rkMetro_v3.swf?selectedS=&amp;modeMetro=search&amp;xmlMetro=/HttpHandlers/MetroOnStation.ashx?tp=Houses. За основу взять карту http://www.tutu.ru/i/map/spb/9164.gif Данные передавать в javascript - просто номера выбранных станций. По срокам сегодня-завтра.

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать скрипт поисковой системы Donish.tj

    Здравствуйте всем вебмастерам! И так есть поисковая система Donish скрипт магиксеарч. www.donish.tj Задача нужно сделать чтоб например 10 сайт видео индексирован на поисковике один из этот человек хочет чтоб его сайт при ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавить несколько страничек на ExpressionEngine

    Нужен человек знакомый с ExpressionEngine. Нужно прописать и добавить несколько новых страничек и сделать ссылки с существующего меню на них. Или проконсультировать как это сделать! Моя аська - 417(восем пять шесть)910

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Каталог фирм и услуг для сайта на Joomla

    Добрый день, Требуется вставить модуль "Каталог фирм и услуг" на сайт, стоящий на Joomla. Пожалуйста высылайте ссылки на сделанные Вами подобные работы. Модуль может быть основан на SOBI2 или на ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash-оболочка для баннера

    $10

    Необходимо реализовать Flash-ролик, который подгружает в себя указанный баннер (SWF, JPG, GIF, PNG). Баннер определяется по передаваемой переменной из HTML (FlashVars), если переменная не определена, то загружаем баннер по умолчанию. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад