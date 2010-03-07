Есть магазин. Нужно приделать к нему мерч, что бы была возможность оплаты электронными-валютами как сразу после оформления заказа, так и после подтверждения заказа у менеджеров - с выставление счета в тех же электронных-валютах, т.е. менеджер ...
Приватный проект для Романыча Романа (itspoma)
Необходимо имплементировать новый дизайн + верстку, а также настроить базы данных и рабочие скрипты на новом сайте.
Выбранный исполнитель
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