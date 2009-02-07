nata0937

Наталья nata0937

 
39 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик RU-EN-UA

Профессиональный переводчик: английский-русский-украинский языки (все направления). Письменный, устный перевод; есть опыт перевода документального полноформатного фильма.

Опыт работы - 14 лет.

Кроме того, занимаюсь копирайтингом и рерайтом. Примеры работ - в портфолио.

Портфолио
Отзывы заказчиков
maxum
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Копирайт и рерайт для особых текстов
Копирайтер отлично справляется с заданиями, рекомендую.
Отличный заказчик: четко поставленная задача, оперативные ответы, своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Rodina_work
Елена 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
$75
10 баллов
15 лет назад
Перевод EN-RU части инструкции
Обращаюсь к Наталье не первый раз с техническим переводом. Как всегда работа выполнена на высоком уровне. Отличный переводчик! Рекомендую
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Алена всегда готова помочь, если возникают вопросы по ходу выполнения проекта + своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Ответный отзыв
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Описания видео роликов
Наталья выполнила задание на все 100%. Был очень удивлен креативностью! Оперативная реакция на мои дотошные мелкие замечания, возникшие по ходу работы.
Отличный заказчик, всегда онлайн, подскажет, расскажет, скорректирует. Четко ставит задачу. Всегда четкая своевременная оплата - время суток роли не играет :) Будем дальше сотрудничать
Ответный отзыв
wait
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
$6
10 баллов
15 лет назад
Рус.- англ., англ.- рус.
Хороший фрилансер и просто человек. Работаем до сих пор по нужным мне вопросам :)
Отличный заказчик. Оплата сразу после сдачи работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
rubeno
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Перевод новостей экстримальной тематики
Наташа молодец,переводит грамотно без нариканий!Всем советую
Отличный заказчик. Тема сложная, и очень радует тот факт, что Александр всегда на связи и, если что, готов подсказать. С оплатой тоже никаких вопросов: сдала работу - получила деньги. Хороший заказчик и приятный в общении человек. Рекомендую.
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