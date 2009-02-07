Переводчик RU-EN-UA
Профессиональный переводчик: английский-русский-украинский языки (все направления). Письменный, устный перевод; есть опыт перевода документального полноформатного фильма.
Опыт работы - 14 лет.
Кроме того, занимаюсь копирайтингом и рерайтом. Примеры работ - в портфолио.
Портфолио
- Telecom EN-RU269 просмотров
- Economy RU-EN174 просмотра
- IT 1 EN-UA165 просмотров
- IT 2 EN-UA185 просмотров
- IT EN-UA185 просмотров
- Право (договор) EN-RU170 просмотров
- Экономика EN-RU100 просмотров
- Художественный перевод (сказки) RU-EN279 просмотров
- Художественный перевод (свадьба) EN-RU251 просмотр
- Художественный перевод (путешествие) EN-RU280 просмотров
- Нефть и газ EN-RU246 просмотров
- Нефть и газ RU-EN265 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Копирайтер отлично справляется с заданиями, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четко поставленная задача, оперативные ответы, своевременная оплата. Рекомендую
$75
10 баллов
15 лет назад
Обращаюсь к Наталье не первый раз с техническим переводом. Как всегда работа выполнена на высоком уровне. Отличный переводчик! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Алена всегда готова помочь, если возникают вопросы по ходу выполнения проекта + своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
$100
10 баллов
15 лет назад
Наталья выполнила задание на все 100%. Был очень удивлен креативностью! Оперативная реакция на мои дотошные мелкие замечания, возникшие по ходу работы.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда онлайн, подскажет, расскажет, скорректирует. Четко ставит задачу. Всегда четкая своевременная оплата - время суток роли не играет :) Будем дальше сотрудничать
$6
10 баллов
15 лет назад
Хороший фрилансер и просто человек. Работаем до сих пор по нужным мне вопросам :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата сразу после сдачи работы. Рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Наташа молодец,переводит грамотно без нариканий!Всем советую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Тема сложная, и очень радует тот факт, что Александр всегда на связи и, если что, готов подсказать. С оплатой тоже никаких вопросов: сдала работу - получила деньги. Хороший заказчик и приятный в общении человек. Рекомендую.