Отличный заказчик. Тема сложная, и очень радует тот факт, что Александр всегда на связи и, если что, готов подсказать. С оплатой тоже никаких вопросов: сдала работу - получила деньги. Хороший заказчик и приятный в общении человек. Рекомендую.