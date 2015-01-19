Tanya_Zelenskaya

Татьяна Tanya_Zelenskaya

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Работу делаю качественно, быстро и очень быстро! Остро нуждаюсь в сложных заказах для увеличения опыта, питаюсь отзывами. В расценках скромна, гибка и иду навстречу. Заинтересована в требовательных постоянных заказчиках.

Отзывы заказчиков

mishaber
Михаил 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$189
10 баллов
10 лет назад
Рерайт
Все на 5+
Интересная работа, оплата наперёд, выход на связь в нужное мне время - отличный заказчик! Обращайтесь ещё, всегда рада буду помочь!
Ответный отзыв
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$680
10 баллов
10 лет назад
Копирайт: статьи, обзоры.
Написание статей
Крупный заказ, сжатые сроки. Татьяна справилась на "отлично". Подчеркну компетентность и огромную работоспособность. Рекомендую.
Работать с заказчиком одно удовольствие! Толково организован весь процесс сотрудничества: постоянный выход на связь при необходимости, при возникновении вопросов с моей стороны всегда был рад разъяснить и проконсультировать.
Ответный отзыв
promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва
$300
10 баллов
10 лет назад
Написание текстов
Очень понравилось сотрудничество с Татьяной. Качественно и все в срок. Будем продолжать. Рекомендую. С уважением, Алина
Отличный заказчик: четко поставленная задача, необходимые разъяснения в процессе работы, своевременная оплата....и просто хороший человек!
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от 1 часа
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