Работу делаю качественно, быстро и очень быстро! Остро нуждаюсь в сложных заказах для увеличения опыта, питаюсь отзывами. В расценках скромна, гибка и иду навстречу. Заинтересована в требовательных постоянных заказчиках.
Портфолио
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- Описание букетов цветов8635 просмотров
- Описание позиций товара. Конструктор Magformers501 просмотр
- Грут - герой фильма "Стражи Галактики"706 просмотров
Отзывы заказчиков
$189
10 баллов
10 лет назад
Все на 5+
Ответный отзыв
Интересная работа, оплата наперёд, выход на связь в нужное мне время - отличный заказчик! Обращайтесь ещё, всегда рада буду помочь!
$680
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Крупный заказ, сжатые сроки. Татьяна справилась на "отлично". Подчеркну компетентность и огромную работоспособность. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать с заказчиком одно удовольствие! Толково организован весь процесс сотрудничества: постоянный выход на связь при необходимости, при возникновении вопросов с моей стороны всегда был рад разъяснить и проконсультировать.
$300
10 баллов
10 лет назад
Очень понравилось сотрудничество с Татьяной. Качественно и все в срок. Будем продолжать. Рекомендую. С уважением, Алина
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четко поставленная задача, необходимые разъяснения в процессе работы, своевременная оплата....и просто хороший человек!
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от 1 часа
#411