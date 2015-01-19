Написание текстов

$300
КопирайтингЗавершен1 заявка161 просмотр
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Необходимы тексты для сайта бытовой техники и гаджетов.

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9 лет назад
promo81
Алина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Tanya_Zelenskaya
Татьяна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$300
7 дней
Очень понравилось сотрудничество с Татьяной. Качественно и все в срок. Будем продолжать. Рекомендую. С уважением, Алина
Отличный заказчик: четко поставленная задача, необходимые разъяснения в процессе работы, своевременная оплата....и просто хороший человек!
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