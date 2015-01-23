Карточки организаций с реквизитами и описанием

КопирайтингЗавершен18 заявок343 просмотра
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Требуется забить на сайт карточки организаций с небольшим описанием.

Пример заполненной карточки http://proktp.ru/business/22/energomontazh/

Требования

1) 200 знаков без пробела основного описания

2) Заполнение остальных полей карточки организации (Город, Адрес, Производство, Сайт, ИНН, КПП, Директор и тд.)

3) Вставка логотипа компаний в запись

ТЕКСТ ОПИСАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИКАЛЬНЫМ

Цена: 20 рублей за одну заполненную карточку

Всего 74 карточки

Итого: 1500 рублей за всю работу

Список организаций с ссылками на их сайты будет предоставлен

Срок: 7 дней

9 лет назад
Wizardo
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
irina_308
43 годаМолдова
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$20
7 дней
Работа сделана в полном объеме без задержек. Рекомендую
Отличный заказчик!
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