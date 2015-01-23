15 статей о металле, металлургии

КопирайтингЗавершен19 заявок289 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать 15 статей о металлах. Статьи о группах металлов и о металлопрокате.

Объем каждой статьи ~ 3000 символов. Статья должна быть структурирована: состоять из 3 примерно равных частей с подзаголовками.

Статьи должны быть информационного характера, т.е. это не реклама или обзор конкретных товаров.

В приложении указаны как сами названия статей, так и подзаголовки. Если подзаголовки не определены в задании, то они и их количество остаются на усмотрение автора.

В тексте приветствуется использование форматирования: списков, выделение ключевых фраз и слов, таблицы и т.д. Конкретных требований по форматированию нет, все на усмотрение автора статьи, но статья не должна состоять только из "сплошных" больших абзацев.

Примеры хорошо отформатированного текста:

http://www.tiensmed.ru/news/toxocara-xv5.html

http://www.expertcen.ru/article/choice/5383.html

http://www.outsidethebox.ms/11126/

Видео, содержание, метатэги вставлять не нужно, от вас только текст статьи.

Оплата одной статьи — 200 WMR. Всю работу (15 статей) хотелось бы отдать в одни руки. Сроки не сжатые, можно все сделать за несколько (~неделя) дней.

9 лет назад
2day
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$50
7 дней
Ирина отлично справилась с заданием. Был приятно удивлен качеством статей.
Леонид - корректный и приятный в общении заказчик. Абсолютно четко поставленная задача. Практически мгновенная проверка. Оплата более чем быстрая. Очень приятно работать с такими людьми - спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
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