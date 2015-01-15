Продающие тексты. Нужен копирайтер.

Ищу копирайтера, который умеет писать действительно продающие тексты.

Для начала нужен текст для размещения объявления на АВИТО и объявлений в группах в социальных сетях.

Тематика: контекстная реклама в директе, адвордс.

Это первое задание, но будут еще. Как минимум, нужно еще поправить все тексты на нашем сайте. В дальнейшем написать серию писем для email-рассылки.

Сейчас решаем, брать копирайтера в штат, либо найдем человека, с которым будем сотрудничать в дальнейшем удаленно на постоянной основе. Если нас устроит качество Вашей работы и сойдемся в цене - надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.

Начинающих копирайтеров просьба не откликаться, ищем человека с опытом.

Если проект заинтересовал - оставляйте свои заявки с портфолио и примерными расценками на подобного вида услуги. После просмотра Ваших уже выполненных работ, сам напишу в ЛС.