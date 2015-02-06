Тексты на английском

КопирайтингЗавершен11 заявок234 просмотра
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Необходимо написать статьи на английском языке. Для сайта - тексты описание сайта и т д.

Есть написанный ориентировочный текст, основываясь на нем нужно написать на английском.

Текст должен быть уникальным

9 лет назад
kolodyigor
Игорь 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Tonja28Z
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$24
2 дня
Хорошая работа
Сотрудничество состоялось.
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