Необходимо оставить готовый отзыв на интернет-магазин сумок и аксессуаров на Яндекс. Маркете. Обязательные условия: российский ip адрес, почта на Яндексе (страница вк/фейсбук) с которой нет ни одного отзыва не прошедшего модерацию и есть несколько размещенных ...