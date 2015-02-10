Требуется написать 5 текстов для сайт-ресторана.

Тексты будут размещены на внутренних страницах сайта. Тема текстов - проведение свадеб, организация поминок, караоке зал, проведение банкетов и корпаративов. Объем текста от 1500 до 2000 знаков. Как можно меньше воды. писать нужно от лица заведения с указанием стоимости с человека за проведение мероприятия. Нужен один или 2 человека. 30 рублей за 1000 знаков.