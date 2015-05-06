Требуется написание текстов

КопирайтингЗавершен72 заявки553 просмотра
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Требуется написание текстов. Практически все тексты около 1000 - 1500 знаков, по тематике туризм (отели). Желательно команда копирайтеров-рерайтеров, дабы не растягивать сроки.

Общие требования:

- уникальность 95%

- читаемо/без переспама/без ошибок

- готовность к однотипным текстам

- оплата после проверки (не обязательно за весь заказ, можно партиями)

- пару текстов на пробу (естественно оплачивается)

- адская жесть уходит на доработку, если все совсем плохо - прощаемся

Оплата

до 70 рублей за 1000 зн. б/п (скидки за объем будут кстати :) )

Жду предложений.

9 лет назад
kuzyusha
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TextGuru
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$100
1 день
Хорошие исполнители, особенно при потоковых задачах, когда важны сроки и качество текстов. Спасибо за работу!
С Екатериной было очень приятно работать. Задача поставлена четко (имеется развернутое ТЗ), дополнительных вопросов не возникало, оплата была сразу после проверки - все как и договаривались. Наша студия рекомендует заказчика всем фрилансерам и надеется на дальнейшее сотрудничество.
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