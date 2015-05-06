В команду нужен автор для долгосрочного сотрудничества. Основная задача: написание текстов (рерайт из разных источников) на заданные темы (стройка, торговля, спорт). Требования: грамотный русский язык, умение работать с ключевыми словами, выполнять задачи поставленные в ТЗ. Условия: работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание текстов. Практически все тексты около 1000 - 1500 знаков, по тематике туризм (отели). Желательно команда копирайтеров-рерайтеров, дабы не растягивать сроки.
Общие требования:
- уникальность 95%
- читаемо/без переспама/без ошибок
- готовность к однотипным текстам
- оплата после проверки (не обязательно за весь заказ, можно партиями)
- пару текстов на пробу (естественно оплачивается)
- адская жесть уходит на доработку, если все совсем плохо - прощаемся
Оплата
до 70 рублей за 1000 зн. б/п (скидки за объем будут кстати :) )
Жду предложений.
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