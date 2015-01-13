Hаписание небольших постов и отзывов

Общее кол-во 5000 зн. (т.е. на один текст порядка 1000 зн.) ТЕМА: СРО (саморегулируемые организации) Для ознакомления с предметом - http://sroportal.ru/sro/ http://sl16.ru >>> "вопросы по СРО" помогут быстро понять, что такое СРО http://sl16.ru/voprosi-po-sro/ Ключи есть но их много и из ...