Статьи по теме САПР

$10
КопирайтингЗакрыт2 заявки224 просмотра
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Нужны уникальные статьи по тематике САПР!

Оплата фиксированная - 600 руб. за статью с картинками, независимо от объема (в среднем 2 - 4 тыс. символов).

Примеры статей на сайте http://sapr-journal.ru/

Выплаты на Яндекс кошелек или банковскую карту.

Требования к авторам:

1. Разбираться в одной из программ - СПДС GraphiCS, КОМПАС-3D, T-Flex, Solidworks, Revit, ArchiCAD, AutoCAD и так далее. Лучше всего, если вы уже писали на подобные темы и можете предоставить примеры.

2. Сдавать готовые статьи в обговоренные сроки.

В свою очередь гарантирую своевременную оплату. Если сработаемся, будем сотрудничать на постоянной основе.

9 лет назад
BeTiger
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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