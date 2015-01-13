Статьи по теме САПР

Нужны уникальные статьи по тематике САПР!

Оплата фиксированная - 600 руб. за статью с картинками, независимо от объема (в среднем 2 - 4 тыс. символов).

Примеры статей на сайте http://sapr-journal.ru/

Выплаты на Яндекс кошелек или банковскую карту.

Требования к авторам:

1. Разбираться в одной из программ - СПДС GraphiCS, КОМПАС-3D, T-Flex, Solidworks, Revit, ArchiCAD, AutoCAD и так далее. Лучше всего, если вы уже писали на подобные темы и можете предоставить примеры.

2. Сдавать готовые статьи в обговоренные сроки.

В свою очередь гарантирую своевременную оплату. Если сработаемся, будем сотрудничать на постоянной основе.