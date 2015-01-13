Нужно написать статьи

КопирайтингЗакрыт34 заявки379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать статьи на сайт.

Есть написанные статьи на другом языке. Необходимо на русском переписать тексты с уникальностью.

Тематика сайта: поиск сотрудников для работы

Статьи - описывающие сайт, политика конфиденциальности, правила, инструкции к сайту и т д

Кто может взяться?

9 лет назад
kolodyigor
Игорь 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • 10 статей посвященных празднику "День Святого Валентина"

    $200

    Добрый день, задание очень простое: необходимо написать несколько текстов (копирайт) по темам, которые я вам вышлю. Статьи так или иначе связаны с праздником "День Святого Валентина" - то есть весьма простая тема с широкими возможностями ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется 10 новостей в блог. Английский!

    Для блога требуется написать 10 статей. Статьи должны содержать определенные ключевые слова (расскажу кандидату). Тематики статей: selfie, photo, smartphones, android Аудитория: teens, 18-26, USA, Canada. Каждая статья порядка 1500-2000 символов. От Вас требуется: опыт написания подобных статей, покажите примеры. Стоимость за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты для интернет магазина, рерайт

    $59

    Есть интернет магазин обуви и сумок оптом. Если говорить точнее - то 5 интернет магазинов, товар в них один и тот же, но они сделаны для разных регионов – Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Чита. Для примера ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно описание для товара

    Добрый день. Нужно SEO- описание для двух товаров по ссылкам ниже: http://metall.100pudov.by/catalog/item/222 http://metall.100pudov.by/catalog/item/224 бюджет - 2$ за товар. Ключевики: 65г, сталь 65г, купить 65г, лента 65г

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзоры и статьи про игры

    Добрый день. Ищу заядлого игрока, который играет во все новинки, играет много и хочет заработать. Нужно писать рецензии, обзоры и статьи на игры. Могу предоставлять ключи на игры, будите играть, после чего делать свою рецензию, статью. Цены хотелось бы ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сео копирайтинг на Английском языке

    $50

    Ищу талантливого каперайтера для написания статей на английском языке . Хочу от Вас увидеть портфолио . Приоритет к кандидату цена и качество В заявках пишите ваши цены на 1к текста без пробелов .

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Строительная тематика - копирайт

    $100

    Требуется написание семи статей на строительную тематику. Тексты структурировать по абзацам и для каждого логического пункта писать заголовки. В задании будут присутствовать ключевые слова, которые надо вписывать в текст. Цена за 1000 символов без пробелов 40 рублей

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новости/статьи/обзоры/переводы bmw тематики

    На автомобильный портал требуется на постоянной основе копирайтер/рерайтер/переводчик, увлеченный брендом bmw, для публикации новостей, обзоров, статей, видео-новостей. Объем - 3-10 новостей в неделю. Требования к информации: - актуальность - новизна - к каждому материалу - фото (несколько фото) - ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад