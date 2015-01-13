Нужно описание для товара

Добрый день. Ищу заядлого игрока, который играет во все новинки, играет много и хочет заработать. Нужно писать рецензии, обзоры и статьи на игры. Могу предоставлять ключи на игры, будите играть, после чего делать свою рецензию, статью. Цены хотелось бы ...