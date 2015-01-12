Здравствуйте. Нужно наполнить сайт контентом Тематика: дизайн, мебель, строительство, ремонт Подробное описание здесь: http://nedvizgimost.su/2015/01/работа-рерайтеру/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать яркие интересные картинки) Все, что будет требоваться: 1) рерайт\копирайт 2) Подобрать картинки 3) Опубликовать. Оплата — Qiwi или ...
Написание обзоров для it-продуктов (CMS, CRM, хостинг и др.) и услуг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем проекта: 50 обзоров.
Предоставлю короткий план (структура и опорные мысли/идеи) для каждого обзора.
Ваша задача: подробно изучить предмет обзора, попробовать в действии и поделиться своими мыслями с читателем.
Объем одного обзора: не более 1500-2500 символов. Если получится меньше и лаконичнее - это лучше, чем много и “не о чем”.
Со своей стороны обязательно буду осуществлять контроль над идеей, содержанием и качеством вашей работы.
Что плохо:
1). “Капитанство” т.е. зачем-то писать то, о чем и так подразумевалось. Например: “разработка сайтов – это услуга: совместная работа заказчика и группы специалистов”. Все и так понятно, что такое разработка сайтов или что CRM - это именно CRM, а не веник для потолков.
2). Наводить скукоту с первых строк. Например: “Студия NNN предлагает создание сайта с полностью продуманной структурой, уникальным дизайном и качественным информационным наполнением.” Ясное дело, что каждый будет говорить, что его услуги качественные и продуманные. Это скучно, банально и уже давно не “цепляет”.
Еще пример: “В современном мире интернет играет не последнюю роль, поэтому качественный сайт должен быть у любого, даже небольшого бизнеса”. Нельзя писать о технических решениях, как о купальниках или банных полотенцах.
3). Отсутствие интересных заголовков в тексте. Многие читают только заголовки и ориентируются по тексту только полагаясь на них.
4). Обобщения и расплывчатые определения. Например: “Мегаплан создан для увеличения эффективности процессов внутри компании”. Такое предложение создает еще больше вопросов, чем ответов.
5). Если вы привыкли просить предоплату за “кота в мешке”, встаньте на место заказчика (адекватного и постоянного, который ищет качество, а не где сэкономить) и прикиньте: десятки откликнувшихся просят смотреть и читать их тексты о чудо-сеошниках, крутом отдыхе в незабываемом Египте и интернет-магазинах с модной одежной и проч. Не у каждого хватит сил и терпения читать о том, что никак не относится к его задаче, даже косвенно.
Что хорошо:
1). Увлекательные и структурированные заголовки. Они должны быть гораздо более продуманным, чем обычный текст. По заголовкам должно быть понятно, о чем пойдет речь на следующем участке текста.
2). Обязательно ставить себя на место потребителя описываемого продукта или услуги. Текст должен быть наполнен конкретикой, поднимать актуальные конкретные проблемы (как “наболело”).
3). Должны присутствовать эмоции, ведь это придает тексту энергетику и его интереснее читать. Наверняка слышали про Habrahabr или Texterra - там есть отличные примеры эмоциональных и емких конкретизированных текстов даже о скучном Asterisk или выборе шрифтов для сайта.
4). Еще раз: краткость - сестра таланта. Конкретика - еще одна =)
CMS, CRM, ERP, хостинг, IP-АТС, dedicated/co-location – если эти слова вас пугают, а вникать (даже за деньги) не видите смысла - забейте на этот проект, пощадите наше общее время =)
Если верите в свои силы и разум – welcome, я очень ждал вас, что бы заплатить эти деньги за ваш талант!
Стоимость всего проекта указал примерной. В процессе общения выясним потенциал и определим его цену. Лично я рассчитываю на постоянное сотрудничество, ведь мне нужен “свой” надежный и талантливый человек в этом деле.
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